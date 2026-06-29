Comincia con il piede giusto l'avventura in terra gallese della nazionale italiana Under 19 all'Europeo di categoria in virtù della vittoria per 2-0 sui pari età della Serbia. Nel tabellino marcatori è entrato anche l'attaccante interista Jamal Iddrissou, autore del gol del raddoppio con il quale la squadra di Alberto Bollini ha chiuso i conti dopo averli aperti all'11' grazie al rigore di Mattia Liberali. Il nerazzurro è rimasto in campo per tutta la partita, al pari del partner offensivo Mattia Mosconi. Matteo Cocchi, l'altro interista partito dal via, ha lasciato il campo all'89' al compagno nel club Mattia Marello

Ora il calendario prevede la sfida con la Croazia, giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), a Caernarfon, prima della gara che chiuderà la fase a gironi domenica 5 luglio, contro l’Ucraina, al Bangor City Stadium.

Sezione: Focus / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 18:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.