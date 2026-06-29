Comincia con il piede giusto l'avventura in terra gallese della nazionale italiana Under 19 all'Europeo di categoria in virtù della vittoria per 2-0 sui pari età della Serbia. Nel tabellino marcatori è entrato anche l'attaccante interista Jamal Iddrissou, autore del gol del raddoppio con il quale la squadra di Alberto Bollini ha chiuso i conti dopo averli aperti all'11' grazie al rigore di Mattia Liberali. Il nerazzurro è rimasto in campo per tutta la partita, al pari del partner offensivo Mattia Mosconi. Matteo Cocchi, l'altro interista partito dal via, ha lasciato il campo all'89' al compagno nel club Mattia Marello.

Ora il calendario prevede la sfida con la Croazia, giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), a Caernarfon, prima della gara che chiuderà la fase a gironi domenica 5 luglio, contro l’Ucraina, al Bangor City Stadium.