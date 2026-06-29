Restano in piedi ancora tanti nomi per il rinforzo sulla fascia destra che l'Inter ha bisogno di prendere dopo la partenza di Denzel Dumfries. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'inserimento per Anan Khalaili va in questa direzione. Servono 25 milioni di euro per convincere l'Union Saint-Gilloise, che deve anche versare il 15% sulla rivendita al Maccabi Haifa.

Fascia destra Inter, tutte le ipotesi

"Il Napoli ritiene troppo alta la valutazione - si legge -. L’Inter parte in seconda fila, ma se alzerà la posta con l’Union Saint-Gilloise potrebbe mettere la freccia: questa settimana servirà a capirne di più". Come idee alternative sul quotidiano si citano Ndoye, ex Bologna che non ha incantato al Nottingham Forest e la cui valutazione rimane di circa 30 milioni di euro; Belghali nonostante la retrocessione del Verona, ma anche Kayode, che ha fatto bene al Brentford ma avrebbe un prezzo "da Premier". Fredda, invece, la pista Norton-Cuffy.