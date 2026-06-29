L'infortunio al polpaccio accusato nei giorni scorsi da Marcus Thuram non è grave, ma gli impedirà di essere tra i convocati della nazionale francese che domani, alle 23 italiane, sfiderà la Svezia, nella gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Dopo le indiscrezioni filtrate dal ritiro dei Bleus nella serata di ieri, oggi è arrivata anche la conferma del ct Didier Deschamps: "Marcus non sarà sicuramente disponibile, ha un piccolo problema muscolare. Quello di N'Golo Kanté, invece, non è un problema di natura muscolare, ma potrebbe non essere al massimo della forma per la partita di domani", ha spiegato DD.

Come noto, l'attaccante dell'Inter, che ha giocato una manciata di minuti contro l'Iraq in questo Mondiale, non era al meglio nemmeno venerdì scorso, quando ha guardato lo show di Dembélé e compagni interamente dalla panchina.