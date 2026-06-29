Dopo la cessione di Elliot Anderson al Manchester City per 116 milioni di sterline, il Nottingham Forest è alla ricerca di un sostituto del centrocampista della Nazionale inglese e i fondi per trovarlo sicuramente non mancano. Tra gli obiettivi, riporta TalkSport, figura anche Curtis Jones, da gennaio obiettivo concreto dell'Inter che però si è vista recentemente respingere un'offerta di 21,5 milioni di sterline. Il Liverpool valuta Jones intorno ai 40 milioni di sterline, ma non è chiaro se il Forest sia disposto a spendere una cifra simile. Se nessuno accontentasse i Reds, non è escluso che il classe 2001 possa restare fino alla scadenza del suo contratto, nel 2027, oppure addirittura rinnovare nei prossimi mesi. Un'opzione che ad Anfield Road prendono comunque in considerazione.

Il Nottingham Forest ha anche messo nel mirino Lucas Bergvall del Tottenham. Il centrocampista svedese ha chiesto al club di essere ceduto perché è alla ricerca di una nuova sfida. Anche Chelsea e Aston Villa potrebbero interessarsi a Bergvall, dopo i tentativi falliti durante la finestra di mercato di gennaio. I Blues stanno monitorando la situazione del giocatore, dopo che le loro precedenti richieste sono state respinte.