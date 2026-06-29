Il mancato arrivo di Palestra, la suggestione frutiva Nico Paz, l'acquisto record di Ramos da parte del Milan: ingredienti che hanno mandato di traverso l'ultima settimana a tanti tifosi nerazzurri.
Ma è davvero tutto fermo in casa Inter? Ed è davvero giusto flagellarsi già a fine giugno per il mercato?
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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