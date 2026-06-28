La dirigenza del Bruges ha individuato in Yann Sommer il sostituto ideale di Simon Mignolet per difendere la porta della squadra campione del Belgio nella prossima stagione. Tuttavia, svela il giornalista Sacha Tavolieri, il primo a lanciare la notizia in esclusiva, i Blauw & Zwart stanno parallelamente tenendo aperte altre due piste di mercato, sia con Matz Sels che con Matthew Ryan, nel caso in cui il portiere svizzero, che lascerà ufficialmente l'Inter tra due giorni, decidesse di accettare una delle altre offerte interessanti che sono arrivate sul suo tavolo. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 15:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.