La dirigenza del Bruges ha individuato in Yann Sommer il sostituto ideale di Simon Mignolet per difendere la porta della squadra campione del Belgio nella prossima stagione. Tuttavia, svela il giornalista Sacha Tavolieri, il primo a lanciare la notizia in esclusiva, i Blauw & Zwart stanno parallelamente tenendo aperte altre due piste di mercato, sia con Matz Sels che con Matthew Ryan, nel caso in cui il portiere svizzero, che lascerà ufficialmente l'Inter tra due giorni, decidesse di accettare una delle altre offerte interessanti che sono arrivate sul suo tavolo.