Ha giocato nella Nazionale tedesca, ha disputato la Champions League con diverse maglie, ha giocato con Inter, Atalanta e adesso Fiorentina in Italia, ma non ha mai dimenticato le sue origini calcistiche. Al punto che oggi Robin Gosens ha deciso di tornare a rappresentare il club dove è cresciuto, ovvero il Fortuna Elten, la compagine tedesca che ha comunicato l'ingresso del terzino tra i propri membri. Gosens ha vestito la maglia del Fortuna dal 2000 al 2007, iniziando il percorso che lo ha poi portato ai piani più alti del calcio internazionale. Gosens ha anche promesso il suo sostegno al club e si metterà a disposizione del Fortuna Elten con consigli e assistenza ogni volta che il tempo glielo permetterà, un bel messaggio per i tanti bambini e ragazzi del club.

La gioia dei dirigenti: "Per noi Robin è un orgoglio"

Parla il presidente Sven Jansen: “Robin ha avuto una carriera straordinaria, pur rimanendo sempre la persona umile che abbiamo imparato a conoscere qui a Elten. Il fatto che continui a sentirsi legato alla sua città natale e alla sua squadra giovanile significa molto per noi. Siamo orgogliosi di riaccoglierlo nella nostra famiglia Fortuna”. Anche il secondo presidente Luke Ketelaer si è detto entusiasta del ritorno: "Robin si è allenato con me e molti giocatori delle nostre squadre giovanili quando eravamo ragazzi. Per questo abbiamo sempre seguito il suo percorso e la sua straordinaria carriera con grande entusiasmo. Siamo rimasti particolarmente colpiti da quanto si impegni per il calcio e per i giovani fuori dal campo. Sono quindi ancora più felice di dargli il bentornato al Fortuna Elten come socio oggi".