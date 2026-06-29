Pochi minuti dopo l'annuncio congiunto di Como e Real Madrid, che hanno ufficializzato la scelta di Nico Paz di restare un altro anno alla corte di Cesc Fabregas, Piero Ausilio ha precisato che l'Inter non ha pensato neanche lontanamente di portare l'asso argentino a Milano, contrariamente a quanto è stato scritto da alcuni media prima della svolta decisiva arrivata venerdì scorso dopo l'incontro a Madrid tra blancos e lariani: "Su Nico Paz anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, non solo sulla carta stampata - le parole del diesse dei nerazzurri ai cronisti a margine dell'evento di apertura del calciomercato -. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni. Ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale".