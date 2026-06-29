Sta per prendere il via l'avventura della Nazionale italiana Under 19 agli Europei in Galles: alle ore 17, gli Azzurrini di Alberto Bollini sfideranno la Serbia per la prima partita del girone a Caernarfon. Ufficializzate le formazioni, con Bollini che farà affidamento anche sui nerazzurri Matteo Cocchi, Jamal Iddrissou e Mattia Mosconi, con questi ultimi che comporranno un attacco quasi tutto interista coadiuvati dal romanista Federico Coletta.

Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini

SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. CT Petric