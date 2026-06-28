Scattano questa sera con la partita tra la Repubblica Sudafricana e il Canada i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alcune di queste partite saranno trasmesse anche dalla RAI, che detiene appunto l’esclusiva in chiaro delle migliori sfide dei Mondiali 2026, già a partire dal match in programma in serata a Los Angeles. Fin qui la televisione di Stato ha trasmesso 17 partite in chiaro, per cui gliene rimangono ancora 18 da mandare in onda, in cui rientra ovviamente anche la finalissima del 19 luglio a New York.

Queste le partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 previste in chiaro su RAI 1, in totale saranno sei su sedici:

28 giugno – Sudafrica-Canada, ore 21.00

29 giugno – Brasile-Giappone, ore 19.00

30 giugno – Francia-Svezia, ore 23.00

1° luglio – Belgio-Senegal, ore 22.00

2 luglio – Spagna-Austria, ore 21.00

3 luglio – Australia-Egitto, ore 20.00