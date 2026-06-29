Sergio Aguero, ex attaccante della nazionale argentina e di tante squadre di alto livello in Europa, ha parlato a ESPN Argentina della situazione di Lautaro Martinez, criticato in patria perché a segno soltanto una volta (su rigore) nelle prime tre partite del Mondiale, nonostante prestazioni sempre all'altezza del palcoscenico e al servizio della propria squadra, ampiamente riconosciute da chi mastica un po' di calcio oltre i tabellini dei marcatori. Tra questi proprio El Kun.

“Non la penso come molti colleghi. Se fossi io l'allenatore, metterei Lautaro in tutte le partite anche se non fa gol - afferma Aguero -. Io credo che l'Argentina abbia bisogno di un ‘9’ e Julián per me non è un ‘9’ d'area. Julián può giocare largo, come seconda punta o anche con Leo. Mi rallegra questo gol di Lautaro perché gli dà più fiducia come attaccante per la prossima partita. Io lo terrei sempre”.