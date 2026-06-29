Un’altra prestazione convincente, un’altra vittoria e un altro gol di Lionel Messi, oltre alla prima rete iridata di Lautaro Martinez. L’Argentina ha chiuso la fase a gironi dei Mondiali a punteggio pieno e, con la fase a eliminazione diretta al via questa sera, lancia un messaggio chiarissimo: l’obiettivo degli uomini di Lionel Scaloni è il bis dopo la vittoria in Qatar. Ed è quanto emerge anche dall’analisi dei betting analyst di Snai e William Hill, che propongono a 5,00 il trionfo dell’Albiceleste. Una quota in costante discesa da inizio competizione (era partita a 10,00, prima della terza giornata era a 7,50), a cui ora si aggiunge un tabellone favorevole: prima, la sfida ai sedicesimi contro la favola Capo Verde, poi, in prospettiva, un possibile ottavo contro l’Egitto, mentre per i quarti le avversarie più insidiose sono Svizzera e Colombia.

Poco credito alla Germania

Per Messi e compagni, quindi, si accende ufficialmente il testa a testa con la Francia, che rimane la favorita numero uno tra quota 4,00 e 4,25: la squadra di Didier Deschamps inaugurerà il proprio percorso nella fase a eliminazione diretta contro la Svezia, con la prospettiva della super sfida contro la Germania agli ottavi e contro una tra Paesi Bassi e Marocco ai quarti; un percorso, quindi, che sulla carta è di tutt’altro livello rispetto a quello dell’Argentina. Chiudendo la panoramica legata all’antepost, Spagna e Inghilterra si propongono come outsider a quota 8,00 e 9,00, rispettivamente. Fa un piccolo passo avanti il Brasile (da 16,00 a 12,00) mentre, dopo il secondo pareggio nei gironi, fa il percorso inverso il Portogallo (da 12,00 a 16,00, alla pari con l’Olanda). Tra le altre big, i bookie continuano a non credere alla Germania, lontana a 25,00. Il tabellone, poi, complica e non poco il percorso di Marocco e Giappone, che vedono il colpaccio mondiale (che sarebbe il primo sia per l'Africa che per l'Asia) lontano a 66,00.