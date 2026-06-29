C'è anche Christian Vieri a celebrare il culto del Made In Italy in quel di New York. Nello specifico, l'ex attaccante dell'Inter ha presenziato al Summer Fancy Food 2026 presso il Javits Center, luogo in cui è stato inaugurato il nuovissimo Padiglione Italia. Insieme all'ex campione italiano vi erano il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Consigliere del Ministero degli Esteri per l'export e l'internazionalizzazione della filiera agroalimentare e per le politiche europee e internazionali di settore Nicola Caputo, il Presidente ICE Matteo Zoppas, l'Ambasciatore Italiano a Washington Marco Peronaci, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente Summer Fancy Food Bill Lynch.

Le dichiarazioni di Vieri a margine dell'inaugurazione

A margine dell'inaugurazione, Bobo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti all'evento: "Ringrazio tutte le istituzioni che sono intervenute oggi in questa giornata così prestigiosa e importante per il Made in Italy e tengo in particolar modo a dare un grande abbraccio a tutti gli italiani che sono qua a New York. Il nostro cibo è il migliore al mondo, la qualità dei nostri prodotti è impareggiabile. Chi mi segue sa che mi diletto anche in cucina e vado a comprare solo prodotti italiani, quindi sono fiero di essere ancora una volta qui a rappresentare le eccellenze del Made in Italy".