Venerdì scorso, scendendo in campo nel match tra Paesi Bassi e Tunisia, Denzel Dumfries ha collezionato la 75esima presenza con la sua Nazionale. Un traguardo che è stato celebrato nello spogliatoio degli Orange dopo la partita: "Sono un po' emozionato perché è un bellissimo traguardo quello che ho raggiunto - ha detto il laterale dell'Inter in un discorso davanti alla squadra -. Ringrazio tutti, compagni e membri dello staff per tutte le partite che abbiamo condiviso insieme. E' fantastico essere qui con voi durante la Coppa del Mondo, penso sinceramente che siamo un'ottima squadra, un gruppo di persone che può ambire a vincere qualcosa. Siamo lontani dalla finale, è appena finita la fase a gironi, ma se pensate ai sogni che avevate da bambini siamo davvero vicini all'obiettivo, più vicini che mai. Penso che possiamo raggiungere insieme qualcosa di speciale. Forza, ragazzi. Io ci credo".