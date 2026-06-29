Lo scorso 23 giugno doveva essere il Marco Palestra Day in casa Inter, con la definizione degli ultimi dettagli per il trasferimento dell'esterno classe 2005 dall'Atalanta all'Inter. Invece quello che doveva essere un giorno di festa per i tifosi nerazzurri si è trasformata nella più atroce delle beffe, con il dietrofront che ha premiato il robusto inserimento economico del Chelsea e ha dirottato la destinazione del ragazzo da Milano a Londra. Tutto in poche ore, dopo settimane di trattative con i bergamaschi che sembravano finalmente arrivate al dunque. Alla fine Palestra guadagnerà il doppio e la Dea incasserà di più di quanto proposto dall'Inter. Che oggi è ancora alla ricerca di un'alternativa per la fascia destra, affidata già da tempo, idealmente, al laterale di Buccinasco.

La cronistoria di quanto accaduto è già stata data da più fonti, alcune si smentiscono tra loro, altre sono coerenti. FcInterNews.it ha chiesto ai propri lettori a chi andrebbe attribuita la responsabilità del mancato arrivo all'Inter di Palestra, scegliendo tra il club nerazzurro, l'Atalanta, la coppia agente-giocatore e, infine, le fataliste dinemiche del mercato moderno. Ebbene, in un contesto molto equilibrato che conferma come sia difficile districarsi in una situazione del genere, a prevelare nel sondaggio è stato il ragazzo, ritenuto responsabile al pari del suo agente del dietrofront che ha complicato il mercato dell'Inter. Inter considerata responsabile da una fetta leggermente minore di votanti, mentre al terzo posto si piazza l'attualità di un mercato in cui è difficile competere con le big inglesi. Atalanta considerata la meno responsabile in questa vicenda. A seguire l'esito finale del sondaggio:

Inter 29.01%

Atalanta 9.76%

Giocatore/agente 33.61%

Nessuno, è il mercato 27.62%