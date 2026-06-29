Intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Geert Lambaerts, giornalista belga di Het Laatste Nieuws, ha parlato della situazione legata alla trattativa di mercato dell'Inter per Khalaili, giocatore già nel mirino del Napoli

"Dall'Union Saint-Gilloise abbiamo appreso da domenica che l'Inter ha cominciato a prendere contatti con il club", ha detto confermando dunque i rumors che vedono i Campioni d'Italia avvicinarsi al giocatore israeliano in uscita dal club belga, sul quale però, come già detto, c'è anche il club partenopeo che, come sottolinea il giornalista, è sulle scie del ventunenne già da diverso tempo. "Il Napoli è sul giocatore già da settimane. L'Inter può essere un avversario del Napoli per questo giocatore", conferma. Ma attenzione al mercato estero: sul terzino ex Maccabi Haifa c'è anche l'interesse di un paio di club di Premier League. "C'è ancora il Tottenham e si parla anche di Newcastle - aggiunge -. Non sappiamo se il giocatore preferisca il Napoli o l'Inter. Pensiamo che non andrà per le lunghe perché l'Union è già andato sul mercato per sostituirlo".