Prima il Napoli, ora anche l'Inter. Si accende il duello di mercato per Anan Khalaili, esterno offensivo dell'Union Saint-Gilloise, finito nel mirino di entrambi i club in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Sky Sport Pier Francesco Monachino, i nerazzurri hanno deciso di inserirsi nella trattativa approfittando dello stallo tra il Napoli e il club belga.

L'Inter si inserisce nella corsa

Il Napoli segue Khalaili da diverse settimane, ma finora non è riuscito a trovare un'intesa con l'Union Saint-Gilloise. Il principale ostacolo resta la valutazione del cartellino: il club belga continua infatti a chiedere 25 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza azzurra.

In questo scenario si è inserita l'Inter, che monitora con attenzione la situazione e potrebbe provare ad approfittare dell'impasse per tentare il sorpasso. Queste le parole del giornalista di Sky Sport:

"Khalaili è un obiettivo dell'Inter condiviso anche con il Napoli. L'Inter si è inserita per l'esterno dell'Union Saint-Gilloise. Il Napoli ci ha lavorato per settimane senza chiudere, perché la richiesta è di 25 milioni di euro, considerata eccessiva per il Napoli. Vedremo chi vincerà la corsa per Khalaili". La trattativa resta quindi aperta, con Inter e Napoli pronte a contendersi uno dei profili più interessanti emersi nell'ultima stagione del campionato belga.