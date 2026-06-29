Si apre una nuova possibilità per il futuro di Francesco Acerbi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'ormai ex centrale nerazzurro ha ricevuto diverse telefonate da Simone Inzaghi per un possibile trasferimento all'Al-Hilal, che potrebbe garantire ad Acerbi un ricco biennale. E altre possibili destinazioni sono all'orizzonte, ad esempio quella del Torino.

"Nicolas Burdisso l’aveva cercato per il neopromosso Monza prima di lasciare il club biancorosso. Ora bisognerà capire se il nuovo management sarà dello stesso avviso o se invece si indirizzeranno su altri obiettivi per la retroguardia - si legge oggi sul quotidiano -. Anche il Genoa ha preso informazioni a scopo cautelativo nel caso in cui dovesse partire uno tra Vasquez e Marcandalli. All’interno di queste riflessioni può farsi largo la società del presidente Cairo che deve ristrutturare la difesa dopo gli addii di Guillermo Maripan (non gli è stato rinnovato il contratto) e Luca Marianucci (rientrato per fine prestito al Napoli)".