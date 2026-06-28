Finisce 1-0 in favore del Canada il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026, con il Sudafrica eliminato. Una partita certamente non indimenticabile e priva di grosse emozioni se non appunto nel finale: in pieno recupero la difesa dei Bafana Bafana respinge malissimo un pallone e lo spedisce dritto sui piedi di Eustaquio, che da buona posizione insacca in porta.

Il Canada tornerà dunque in campo il 4 luglio alle 19 a Houston, dove affronterà la vincente tra Olanda e Marocco.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 23:01
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture