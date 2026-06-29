Giovanni Manna non nega l'apprezzamento del Napoli per Anan Khalaili, ma allo stesso tempo smentisce un accordo vicino per ingaggiare il laterale isrealiano dell'Union Saint-Gilloise che piace anche all'Inter. "Khalaili è un prospetto giovane e interessante, come tanti altri. Non interessa solo al Napoli, ma a tanti club. Ripeto: in questo momento siamo coperti e non mi aspetto di fare operazioni a stretto giro", ha spiegato il direttore sportivo dei partenopei, parlando con i cronisti a margine dell'evento di apertura del calciomercato, andato in scena in serata, a Rimini.

Come detto, sul classe 2004 che per i belgi vale oltre 25 milioni di euro, ha drizzato le antenne anche l'Inter, come confermato dal diesse Piero Ausilio: "Stiamo attenzionando lui, così come cinque nel suo ruolo. Sarei bugiardo, se negassi quello che abbiamo fatto fino a tre giorni fa (si riferisce alla trattativa per Palestra, ndr). Adesso c'è un discorso nuovo, ci sono in corso della valutazioni con i nostri scout e il nostro allenatore. Da lì tireremo fuori l'idea migliore".