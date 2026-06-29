Paolo Montero, ex giocatore della Juventus e pilastro della Nazionale uruguayana, oggi fa di mestriere l'allenatore ed è reduce dalla salvezza ottenuta, partendo da una situazione complicata, con l'Al Ittifaq, squadra della seconda divisione araba. Nel corso di un'intervista concessa a Gianlucadimarzio.com, l'ex bianconero ha detto la sua anche su quanto sta accadendo alla Continassa, dove da poco è arrivato Giovanni Carnevali a gestire il baraccone.

"Sono convinto che con Carnevali abbiano scelto un vero uomo di calcio - le parole di Montero -. Ha fatto ottime cose al Sassuolo e sa benissimo cosa significhi la Juventus. La squadra ha bisogno di 3-4 giocatori importanti per puntare all'obiettivo massimo. Se sei la Juve, il Milan o l'Inter non puoi accontentarti di partire con l'idea del quarto posto".