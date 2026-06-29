Fuori dai convocati del Brasile per il Mondiale in corso di svolgimento negli Stati Uniti, Gabriel Jesus ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport esprimendo comunque serenità per il momento che sta passando. Nel corso della chiacchierata, il brasiliano ha fatto anche riferimento all'Italia e ai due gol segnati lo scorso anno all'Inter.

Che momento è questo nella vita di Gabriel Jesus?

"ll momento migliore. Ho una bella famiglia e ne sono grato, tutti dicono che mi faccio male spesso ma ora sto benissimo. Voglio giocare, so che se avessi più minuti potrei fare cose migliori».

Magari nel campionato italiano? Si è parlato tanto di Milan e Juventus...

«Sono cresciuto guardando la Serie A e sognavo di giocare in Italia. Segnare due gol a San Siro contro l'Inter è stato come realizzare quel sogno. Non conosco il mio futuro, ora lavoro e vediamo che cosa succede con l'Arsenal».