Anan Khalaili resta la prima scelta dell'Inter per rinforzare la fascia destra, dopo l'affare sfumato con l'Atalanta per Marco Palestra, diretto al Chelsea. Il problema per i nerazzurri è la concorrenza del Napoli e la valutazione economica che ne fa l'Union Saint-Gilloise, che per l'israeliano classe 2004 vorrebbe più dei 25 milioni di euro di cui si è parlato sui media negli scorsi giorni. Secondo Sky Sport, i belgi potrebbero chiedere fino a 30 milioni di euro.

Quanto all'obiettivo in difesa, si è raffreddata la pista Oumar Solet con l'Udinese per motivi che spiegherà eventualmente il club milanese. In questo scenario, è tornato di moda il nome di Trevoh Chalobah, sul quale però il Como si è spinto fino a 25 milioni di euro più bonus. Proposta ritenuta bassa dal Chelsea.