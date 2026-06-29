La cronaca nera si intreccia, purtroppo, con la festa per i Mondiali negli Stati Uniti. La fan zone dei Mondiali di San Jose, in California, è stata infatti scenario di una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio. La tragedia è avvenuta domenica a San Pedro Square, a San Jose, una delle fan zone ufficiali dei Mondiali nella Bay Area di San Francisco, dove la folla si radunava per guardare le partite sui maxischermi.

Non c'erano partite all'atto della tragedia

La polizia ha sottolineato che non erano in corso trasmissioni partite dei Mondiali al momento della sparatoria, e l'unica partita del torneo in programma quel giorno si era conclusa intorno alle 14.00 ora locale. "Una vittima è stata dichiarata morta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale in condizioni critiche. L'incidente è oggetto di indagine per omicidio. Diverse strade circostanti sono state chiuse al traffico", si legge sul profilo X della polizia di San Jose.