Con un mercato obbligatoriamente a saldo zero, prima di pensare a rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso, la Lazio deve necessariamente cedere e incassare. In tal senso l'uscita che potrebbe portare un ricavo significativo è quella di Mario Gila, conteso in questo periodo da Atalanta e Napoli che si affrontano a suon di rilanci. 

Al contempo però i biancocelesti possono completare un'altra cessione, quella di Ivan Provedel all'Inter per circa tre milioni di euro come da accordi raggiunti alcuni giorni fa punto secondo Il Messaggero, quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana del trasferimento a Milano del portiere classe '94. Poi toccherà al resto della compagnia.

Sezione: Mercato / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 14:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.