Alla vigilia della sfida contro il Portogallo, il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha speso parole di grande elogio per due protagonisti della Serie A: Petar Sucic dell'Inter e Nikola Vlasic del Torino. Il primo a finire sotto i riflettori è stato il centrocampista nerazzurro, autore di un ottimo Mondiale e ormai elemento imprescindibile della nazionale croata.
"Sucic è uno di quei giocatori che hanno raggiunto molto rapidamente lo status di pilastro della nazionale. Forse è stato il più veloce a riuscirci. Sta giocando davvero molto bene".
Dalic ha poi sottolineato le qualità del classe 2003: "Ha grandi doti atletiche, carattere, intensità e qualità tecniche. Nell'ultima partita è stato eccellente: ha aiutato Modric in fase difensiva e, quando attacchiamo, conosciamo tutti le sue qualità. Il lavoro che sta facendo sta dando i risultati sperati".
Elogi anche per Vlasic
Il ct croato ha riservato parole importanti anche a Nikola Vlasic, reduce da una stagione positiva con il Torino. "Ha vissuto alti e bassi, sia con la nazionale sia nei club, ma è sempre stato un punto fermo. Arriva da un'ottima stagione al Torino". Secondo Dalic, il centrocampista ha ritrovato la migliore condizione. "Ha forza nei duelli, carattere e un ottimo tiro. Dopo tanto tempo è tornato in piena forma. Non si è mai arreso e ha continuato a migliorare giorno dopo giorno".
"Cristiano Ronaldo? Serve la massima attenzione"
Infine, uno sguardo alla sfida contro il Portogallo e al duello con Cristiano Ronaldo. "I nostri difensori sanno perfettamente cosa devono fare. Ronaldo ha qualità straordinarie. Da noi solo Luka Modric possiede caratteristiche simili". Dalic ha concluso evidenziando il peso del fuoriclasse portoghese. "È sempre una minaccia costante. Partecipa poco alla fase difensiva, ma tutta la squadra lavora per metterlo nelle condizioni di finalizzare le azioni".
Autore: Ludovica Ferrante
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