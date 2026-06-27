Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, la dirigenza nerazzurra non ha un piano B e sta vagliando diversi profili per il ruolo di esterno destro. Tra questi spunta anche l'israeliano classe 2004 Anan Khalaili, esterno dell'Union St. Gilloise, sul quale il Napoli sembra in vantaggio. Secondo quanto filtra dal lato del giocatore, il club partenopeo è una delle formazioni in lizza, ma non è la sola squadra fortemente interessata. Con l'Inter che resta alla finestra e ha fatto un sondaggio. Il mercato è molto lungo e i trasferimenti possono cambiare da un istante all'altro. Allo stato attuale delle cose, non c'è stato alcun affondo delle squadre che hanno preso informazioni su Khalaili.

La situazione attuale

Il giocatore, in questo periodo, si sta godendo il periodo di vacanze dopo una stagione impegnativa nel campionato belga. Il suo obiettivo, comunque, è quello di trovare una squadra in grado di farlo crescere sul piano professionale. Il "salto di qualità" sarà determinante nella scelta di Khalaili. Scelta che, ad oggi, non c'è ancora stata.