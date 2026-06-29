Non si fermano qui le manovre del Pisa, che nel pomeriggio ha rinnovato il contratto del capitano Caracciolo. Secondo il Corriere dello Sport, è in fase avanzata anche la trattativa con l'Inter per Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 reduce dall'esperienza con la formazione Under 23. I toscani vogliono inserire un diritto di riscatto e si lavora per questo. Non è tutto, però. Tra i giocatori seguiti figura anche Luka Topalovic.

Sezione: Mercato / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 18:31
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione