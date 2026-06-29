L'Udinese potrebbe aver concluso le operazioni volte alla ricerca dell'erede di Oumar Solet. Come riportato da Fabrizio Romano su X, la compagine bianconera starebbe intrattenendo fitti dialoghi per assicurarsi le prestazioni di Omar Traoré, difensore tedesco di origini togolesi destinato a svincolarsi dall'Heidenheim: di conseguenza, si tratterebbe di un acquisto a parametro zero. Questo nuovo innesto potrebbe permettere ai friulani di completare la cessione del centrale francese, da tempo in ottica Inter e, più di recente, in quella dell'Atletico Madrid

Possibile avvicendamento nella difesa dei bianconeri

Sezione: Mercato / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 14:49
Autore: Carlo Gamba
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