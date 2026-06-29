Un'amara constatazione quella di Pietro Lo Monaco, uno dei più esperti direttori sportivi del calcio italiano. L'ex Catania, parlando ai microfoni di TMW, ha affrontato vari argomenti di attualità e ovviamente ha offerto le sue valutazioni su alcune delle più recenti situazioni di mercato, compresa quella che ha portato Marco Palestra al Chelsea dopo un lungo flirt con l'Inter, convinta ormai di aver risolto con l'ex Cagliari il problema sulla fascia destra lasciato dalla partenza di Denzel Dumfries.
Per Lo Monaco, l'epilogo di questa operazione di mercato è un segnale negativo per il calcio italiano: "Significa che non siamo più appetibili e solvibili. Il Chelsea ci ha messo una settimana a prendere un giocatore che l'Inter voleva da tre mesi". Più duro il suo giudizio sull'altra squadra di Milano: "Mi fa ridere il Milan senza un vero direttore sportivo, forse ci sono altri interessi. Per il club rossonero sarà un altro anno di sofferenza".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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