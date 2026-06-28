Si è chiusa la prima fase del primo Mondiale a 48 squadre e Gianni Infantino esprime un bilancio assolutamente entusiastico dai propri profili social: "Che fase a gironi incredibile! 48 nazioni, tra cui quattro squadre al debutto, hanno scritto la storia sul palcoscenico mondiale davanti a oltre 4,6 milioni di tifosi; che hanno riempito gli stadi di 16 città ospitanti, rendendo già questa edizione la Coppa del Mondo FIFA più seguita dal vivo di sempre", ha commentato il presidente della FIFA.

L'eterno Messi e i nuovi eroi

Infantino mertte in evidenza anche alcuni dati: "Sono stati battuti numerosi record grazie a campioni del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tra gli altri, mentre nuovi eroi sono emersi da tantissime nazioni diverse. Un numero record di gol ha regalato grandi emozioni ai nostri incredibili tifosi, mentre continuiamo a mostrare il potere unificante del calcio. Questa è la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ed è lo spettacolo più grande del pianeta!".