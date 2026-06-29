Elvis Scoria, ex giocatore e allenatore croato, analizza per Novi List la vittoria della Nazionale di Zlatko Dalic contro il Ghana: "La partita non è stata facile perché sapevamo che una sconfitta, proprio come nel turno precedente contro Panama, ci avrebbe eliminati dal campionato. Siamo entrati in partita meglio, ci siamo imposti e siamo stati aggressivi dopo aver perso palla. Non abbiamo creato occasioni da gol nitide, ma abbiamo avuto il possesso palla e ci siamo sentiti a nostro agio con la palla tra i piedi, così come ci sentiamo a disagio quando restiamo a lungo chiusi in difesa. Siamo passati in vantaggio con un bel gol di Petar Sučić, ma poi nel secondo tempo abbiamo perso la pressione e i giocatori del Ghana hanno iniziato a uscire con facilità. I ​​loro centrocampisti esterni avevano libertà, i difensori potevano indirizzare i passaggi diagonali, le fasce si attivavano e hanno costruito un'azione che ha portato al pareggio".

Uno sbaglio Sucic riserva con Panama

In vista della gara contro il Portogallo, Scoria fa la sua analisi: "È ovvio che non possiamo giocare 90 minuti ad alto ritmo e con una pressione costante sul pallone, ma possiamo mascherare questo con altri aspetti grazie alla nostra esperienza. Ci aspetta una partita impegnativa che richiederà una lotta per il possesso palla ogni minuto. Non sarà facile per nessuno nella fase a eliminazione diretta e ci saranno sicuramente delle sorprese, mi aspetto che l'allenatore rinnovi di nuovo la squadra con due o tre nuovi giocatori, ma Petar Sučić deve giocare, perché dà quello di cui abbiamo bisogno ed è stato un errore non farlo partire titolare contro Panama".