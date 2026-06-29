Per Denzel Dumfries, non c'è niente di meglio che giocare per la nazionale dei Paesi Bassi. Il terzino destro lo afferma parlando dei Mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Secondo Dumfries, un grande torneo crea un legame più forte all'interno del gruppo.  "Non c'è niente di più bello, secondo me", risponde Dumfries davanti alle telecamere quando gli viene chiesto dei Mondiali. "Si vede quanto significhino per la gente nel nostro Paese. È naturale catturare quelle immagini. Anch'io, da bambino, stavo nelle fan zone. Sono momenti indimenticabili. Un grande torneo crea un legame tra le persone."

Sezione: News / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 13:26 / Fonte: AD
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.