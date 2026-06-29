Nel corso della sua visita dei giorni scorsi presso l'academy del Pyunik, la squadra dove ha mosso i suoi primi passi calcistici, Henrikh Mkhitaryan ha spiegato ai giovani calciatori presenti quelle che sono le sue intenzioni nell'immediato: "Cercherò di giocare ancora un anno, poi capirò se è il momento di concludere la mia carriera o no e cosa vorrei fare. Non posso ancora dire cosa farò, perché non ci ho ancora pensato, anche se ci sono molte opportunità, devo scegliere la migliore per me. Non posso permettermi di fermarmi a metà, di non finire quello che ho iniziato. Voglio chiudere in bellezza e spero di giocare ancora un anno, dopodiché sarà tutto più chiaro".

Nella giornata di ieri, invece, il centrocampista dell'Inter è stato protagonista del Newmag Summerfest 2026, un conosciuto evento letterario locale, dove ha presentato la sua autobiografia per poi concedersi a foto e autografi coi numerosi tifosi accorsi per lui. "Vi auguro di realizzare i vostri obiettivi, grazie al lavoro e ai sacrifici. Non rinunciate mai, perché se lo farete non raggiungerete mai i vostri sogni", il messaggio rivolto ai presenti.