C'è una distinzione che troppo spesso viene ignorata nel dibattito di queste settimane: il progetto tecnico dell'Inter e il mercato non sono la stessa cosa. Il progetto costruito negli ultimi anni continua a essere il migliore del calcio italiano. Sei stagioni ai vertici, una presenza costante in Europa, uno spogliatoio forte, una mentalità vincente e una base che, ancora oggi, rende l'Inter la squadra da battere. È il patrimonio lasciato dalla gestione precedente, firmata Steven Zhang, valorizzato dal lavoro della dirigenza e consolidato da un gruppo che ha dimostrato di saper reagire anche ai momenti più difficili.
Anche per questo motivo la fiducia in Cristian Chivu e nella squadra resta intatta. L'allenatore ha saputo ricompattare l'ambiente dopo una stagione complicata, fino ad arrivare alla vittoria di Scudetto e Coppa Italia, e il nucleo della rosa continua a garantire competitività. Ma proprio perché il progetto è così solido, il mercato non può essere affrontato con il freno a mano tirato.
Da mesi si parla di "alzare l'asticella". Lo hanno detto dirigenti e proprietà. Si è parlato di ambizioni europee, della volontà di vincere la Champions League, di un'Inter destinata a crescere ancora. Poi però arriva il mercato e il limite sembra essere sempre lo stesso: i famosi 25 milioni di euro.
Nel frattempo, non soltanto i grandi club europei, ma anche società italiane economicamente meno strutturate riescono a investire cifre importanti quando individuano un obiettivo. Ultime Como e Milan, geograficamente nemmeno lontane dall'Inter. Non è questione di invidiare il progetto tecnico di altre squadre. È una questione di percezione della forza economica e della volontà di investire.
Una società che arriva da anni di successi, ricavi record e crescita costante dovrebbe poter trasformare quella solidità in investimenti che migliorino realmente la rosa. Chi oggi manifesta perplessità non chiede acquisti irrealizzabili. Chiede semplicemente che una squadra campione d'Italia venga rinforzata come merita.
L'Inter ha bisogno di almeno tre titolari: un esterno destro, un difensore capace di raccogliere l'eredità lasciata da chi è partito e un centrocampista offensivo che aumenti qualità e imprevedibilità. A questi andrà aggiunta anche una riserva nel reparto arretrato e un'alternativa tra i pali (Provedel il prescelto, eppure anche in quest caso...).
Il tempo c'è. Ma adesso servono risposte È vero: il mercato è ancora lungo. C'è tempo fino al primo settembre e molte operazioni devono ancora svilupparsi. Sarebbe sbagliato emettere sentenze definitive a fine giugno. Ma proprio perché il tempo c'è, ora servono i fatti.
Per settimane si è assistito al racconto quotidiano di incontri, telefonate, cene, indiscrezioni e trattative. Una comunicazione continua che spesso alimenta aspettative senza produrre risultati concreti. Nel frattempo altri club chiudono operazioni importanti nel silenzio più assoluto. Anche questo dovrebbe far riflettere.
Essere fiduciosi nell'Inter non significa rinunciare allo spirito critico. Si può credere nella forza della squadra e allo stesso tempo chiedere uno sforzo maggiore alla proprietà. Le due cose non sono incompatibili. Anzi, è proprio perché questa Inter parte ancora oggi da una posizione di vantaggio che sarebbe un errore non cogliere l'occasione per aumentare ulteriormente il divario.
Il rischio non è perdere competitività nell'immediato. Il rischio è accontentarsi. L'Inter resta la squadra con la base tecnica più forte del campionato. Chivu ha tutte le qualità per continuare un percorso vincente e la rosa conserva un'identità costruita negli anni. Ma il calcio non vive di rendita. Chi ha parlato di alzare l'asticella adesso deve dimostrarlo. Perché il tifoso non chiede promesse, proclami e slogan ai vari podcast. Chiede una sola cosa: vedere una squadra già fortissima diventare ancora più forte. Se davvero l'obiettivo è competere fino in fondo anche in Europa, questo è il momento di dimostrarlo. Con gli investimenti, non con le dichiarazioni.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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