Sui quotidiani italiani di oggi trovano spazio le dichiarazioni di Ivan Perisic, impegnato al Mondiale con la Croazia e le cui affermazioni sono arrivate durante la notte italiana tra sabato e domenica. "E’ vero, a gennaio sono stato vicino all'Inter. Ma il mio club non mi ha lasciato andare. Un ritorno di fiamma? Dipende dal presidente e dal direttore, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare...", le parole dettate a Sportitalia.

Come riporta il Corriere dello Sport, rispetto a gennaio "la situazione non è molto diversa, visto che Dumfries se n’è andato definitivamente al Real Madrid e c’è un vuoto da colmare". E' però difficile che la sua autocandidatura venga presa in considerazione in via della Liberazione perché una differenza abbastanza importante rispetto a sei mesi fa c'è. "A inizio anno c’era un’emergenza a cui porre rimedio. Ora c’è un titolare da aggiungere. E non si può sbagliare scelta", sottolinea il quotidiano.