Buona la prima per la Nazionale italiana Under 19 che, al The Oval di Caernarfon, si è imposta sui pari età della Serbia per 2-0, all’esordio nel Gruppo B della fase finale dell’Europeo di categoria, in Galles. Gli Azzurrini in vantaggio all’11’ grazie al rigore conquistato e trasformato da Mattia Liberali, hanno chiuso i conti con l’attaccante dell’Inter, Jamal Iddrissou, al 76’.

Tre punti che fanno felice il tecnico Alberto Bollini: “Non era una partita facile perché affrontavamo un avversario fisico, tenace e abile a giocare sugli episodi - il suo commento a Figc.it -. Siamo stati bravi a palleggiare, creando due occasioni da gol oltre a conquistare un calcio di rigore. Nella sofferenza la squadra è riuscita a rimanere compatta, dando un segnale importante, così come è stato positivo aver costruito buone ripartenze, anche se potevamo chiuderla sul 2-0 prima. Non è facile giocare dopo quasi due mesi di inattività agonistica e ritrovare subito il ritmo partita, che non è soltanto fisico ma anche tecnico. Per questo è un risultato importantissimo".