Serve un difensore prima dell'inizio del ritiro e a dirlo è stato proprio Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. L'orizzonte di metà luglio si avvicina, come si legge oggi sul Corriere dello Sport, e per questo si sta lavorando sul profilo giusto, a maggior ragione dopo le partenze di Stefan De Vrij (direzione Panathinaikos) e Francesco Acerbi, che lascerà a parametro zero.

"Nel borsino che riguarda i nomi corrispondenti al primo identikit sta prendendo quota negli ultimi giorni il nome di Trevoh Chalobah, classe 1999 del Chelsea - si legge sul quotidiano -. Il difensore naturalizzato inglese sembra aver scavalcato ormai Oumar Solet, per il quale i dialoghi tra Inter e Udinese, fermi a diversi giorni fa, non hanno prodotto alcun rilancio. La forbice per il difensore dei friulani rimane di circa 7-8 milioni, per cui lo stallo nella trattativa fa pensare che i nerazzurri abbiano scelto di approfondire intanto altre piste".

Sul giocatore dei londinesi c'è però anche il Como, che ha già fatto una proposta ai Blues da 28 milioni di euro per il cartellino, sette in meno della richiesta (35). "I primi ad avvertire che l’Inter abbia intenzioni serie sul giocatore sono proprio i dirigenti del Como - fa sapere il Corsport -. Per i Campioni d’Italia non è l’unico nome, ma al momento sembra essere la pista sulla quale stanno lavorando più concretamente per il reparto difensivo".