Era stato messo in stand-by per inseguire il grande colpo, ovvero Marco Palestra, ma ora Anan Khalaili è diventato l'opzione principale per la fascia destra dell'Inter. Una pista, si legge sulla Gazzetta dello Sport, che rappresenta il piano B rispetto all'esterno dell'Atalanta che sta per finire al Chelsea.

Khalaili favorito per la fascia destra dell'Inter: le alternative

Nato come attaccante esterno, Khalaili è poi indietreggiato a quinto di centrocampo, giocando quest'anno 52 partite con 6 gol e altrettanti assist. Il padre giocava come portiere, il fratello minore Iyad è invece un'ala nel Bnei Reineh. Anan è invece ad oggi il preferito per l'Inter davanti Diaby e Dodò, per il quale sono state prese informazioni. Il rischio è quello di un derby tutto italiano con il Napoli. L'agente ha fatto capire che gli azzurri hanno mostrato interesse concreto, ma non sono gli unici.

L'Union Saint-Gilloise chiede attorno ai 20 milioni bonus compresi, sarebbe un'importante plusvalenza dopo averne spesi 7,5 per acquistarlo dal Maccabi Haifa. E soprattutto l'esborso sarebbe molto inferiore a quello previsto per acquistare Palestra.