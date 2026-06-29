Nel corso di una recente diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha raccontato i dettagli in merito all'attuale situazione di mercato inerente al possibile interessamento da parte dell'Inter per il cartellino di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma.

"Mi sono premurato di verificare la notizia nel corso di questa mattinata: ad oggi, le due squadre non hanno mai parlato del cartellino del ragazzo. Se dovesse cambiare qualcosa, ve lo racconteremo" ha dichiarato Moretto nel video.