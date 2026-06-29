Il Brasile è la seconda squadra a qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo il Canada, ieri capace di eliminare il Sudafrica all'ultimo respiro. E anche nei minuti finali del match di Houston si è risolta la gara tra i verdeoro e il Giappone, beffato al 96' da Gabriel Martinelli dopo aver condotto la sfida fino al 56' grazie al gol Kaishu Sano poco prima della mezzora.

La squadra di Carlo Ancelotti, irriconoscibile nel primo tempo, cambia faccia nella ripresa con i cambi e trova il gol del pareggio con Casemiro al 56'. L'abbrivio è tutto della Seleçao che, dopo qualche tentativo a vuoto in zona gol, trova il colpo di coda con l'attaccante dell'Arsenal. E passa al prossimo turno, dove troverà una tra Norvegia o Costa d'Avorio.