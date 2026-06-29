Intervistato da TVPSport.pl, l'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik ha espresso le sue sensazioni e i suoi pensieri in merito al Mondiale in corso, evento che al momento sta comprensibilmente catalizzando l'attenzione, ma non soltanto. L'ex centrocampista dei partenopei ha anche parlato dell'ex compagno sotto l'ombra del Vesuvio, oggi all'Inter, Piotr Zielinski.

Le lodi a Zielinski

"È uno dei calciatori più talentuosi che abbia mai incontrato e visto nella mia carriera. È un giocatore che sa giocare molto bene con entrambi i piedi, con un'incredibile visione del gioco e intelligenza calcistica. Era subito ovvio che aveva tutte le carte in regola per giocare alla grande. Ha avuto una grande carriera e insieme abbiamo trascorso momenti fantastici, ci capivamo molto bene. Piotr Zieliński e ovviamente Robert Lewandowski, la Polonia ha due fenomenali giocatori di livello mondiale" ha detto lo slovacco prima di parlare della Coppa del Mondo.

Le considerazioni sul Mondiale

"Secondo me, i principali contendenti alla vittoria della Coppa del Mondo sono Francia, Portogallo e Argentina. Queste sono le squadre più forti al momento. La Francia impressiona con un incredibile potere distruttivo nella formazione offensiva, l'Argentina ha uno spirito di squadra e un carattere indomabili e il Portogallo è una squadra estremamente equilibrata e matura. Nella mia carriera, ho avuto l'opportunità di affrontare molti giocatori fantastici, ma se dovessi scegliere un rivale per la mia partita d'addio, sarebbe Leo Messi. Giocare contro di lui è sempre stato qualcosa di speciale".