La Serie A s'è desta, sembrano dire le ultime otto partite dei gironi dei Mondiali 2026, dove ci sono stati sette goal segnati da calciatori del nostro campionato, tanti quanti si sono registrati nelle prime 56. Si è sbloccato Lautaro Martinez grazie al calcio di rigore trasformato contro la Giordania, prima rete in assoluto segnata dal Toro in una Coppa del Mondo. Come riporta Agipronews, il bis dell'interista, nei sedicesimi di finale contro i sorprendenti debuttanti di Capo Verde, paga 1,85 su Better e Betflag, secondo solo, in lavagna, al settimo sigillo del capocannoniere Lionel Messi.

Nuovi goal dalla Serie A potrebbero arrivare dallo juventino Weston McKennie (5,00), impegnato con gli Stati Uniti contro la Bosnia-Erzegovina, o dall'altro bianconero Francisco Conceicao (4,75) nella sfida tra Portogallo e Croazia dove si prospetta un derby con il granata Nikola Vlasic (6,00) e l'interista Petar Sucic (12,00) entrambi a segno contro il Ghana.