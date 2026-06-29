In serata, presso il 'Grand Hotel Rimini', si è svolta la classica cerimonia di apertura della sessione estiva del calciomercato. L'evento si è sviluppato attraverso meeting e occasioni di confronto particolarmente significative organizzate dall'A.Di.Se, l'Associazione Italiana Direttori Sportivi guidata da Beppe Marotta.

Dopo l'assemblea ordinaria dell'Associazione e l'incontro a tema "Dentro il calciomercato: profili operativi tra contratti, fisco e casistica" è andata in scena la cerimonia di assegnazione dei premi "Colpi da Maestro", riconoscimenti dedicati ai migliori direttori sportivi del calcio professionistico italiano. In queste edizione, Piero Ausilio è stato insignito del riconoscimento di migliore diesse della Serie A 2025/26, grazie al fondamentale lavoro svolto nel corso di una stagione che ha visto i nerazzurri conquistare uno storico double nazionale.

Il premio, il secondo per il dirigente nerazzurro dopo quello del 2023-24, è stato consegnato da Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio e Sport per la Regione Emilia-Romagna.