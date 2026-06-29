L'ex allenatore del Piacenza Luigi Cagni, intervistato da Radio Tutto Napoli, dipinge quelle che possono essere le prospettive di Massimiliano Allegri alla guida del club vicecampione d'Italia: "Avrà giocatori forti? Probabilmente sì, anzi più sì che no. Quando ha avuto giocatori forti ha vinto. Il Milan dell’anno scorso era inguardabile, per qualsiasi allenatore. Se non hai il centravanti, se non hai nessuno davanti, cosa fai? Il Napoli quest’anno sarà, come l’anno scorso, l’unica vera rivale dell’Inter. Sono le uniche due squadre che hanno 23, 24, 25 giocatori all’altezza. L’allenatore esperto conta, ma conta fino a un certo punto: devi avere giocatori forti. Tanto ti diverti solo se vinci. Nel calcio stiamo facendo discorsi…".

Khalaili? Deve passare l'esame Italia

Tra Napoli e Inter balla anche il nome del terzino dell'Union Saint-Gilloise Anan Khalaili: "Io non lo conosco bene. Però i giocatori vanno visti in Italia, con gli stadi italiani e le pressioni che ci sono qui. Qui è più dura. Le partite le vinci sugli esterni. Non c’è storia. Le vinci in due modi: non prenderle e fare gol con i cross. In mezzo fai pochi gol. Il Napoli ha tutto. Ma io aspetterei anche Romelu Lukaku…"