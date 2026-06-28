Il nome di Anan Khalaili resta sul taccuino dell'Inter per rinforzare la fascia destra. Dopo la cessione di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra, passato al Chelsea, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un esterno che possa completare il reparto.

Tra i profili presi in considerazione c'è anche quello dell'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, anche se non rappresenta l'unica soluzione al vaglio di Piero Ausilio e dello staff tecnico.

Il Napoli è avanti, ma manca l'intesa con il club

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto ai microfoni di DAZN. Secondo l'esperto di mercato, il Napoli si è mosso con largo anticipo rispetto all'Inter e avrebbe già raggiunto una base d'accordo con il calciatore.

Il vero ostacolo resta però l'intesa con il club belga. L'Union Saint-Gilloise continua infatti a valutare Khalaili 25 milioni di euro, mentre la proposta del Napoli si aggira intorno ai 16-17 milioni, distanza che al momento impedisce la chiusura dell'operazione.

Romano: "L'Inter lo sta valutando"

Romano ha confermato che il nome dell'esterno israeliano è tra quelli presi in considerazione dalla società nerazzurra. "Il Napoli ha una base d'accordo con il giocatore e ci stava lavorando già prima dell'Inter, ma non ha ancora trovato l'accordo con l'Union Saint-Gilloise. L'Inter ci sta pensando: è uno dei nomi sul tavolo, non l'unico. Questo è il momento delle valutazioni condivise tra allenatore e dirigenza. È sicuramente un profilo da tenere in considerazione", ha concluso.