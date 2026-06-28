Per smaltire la delusione della mancata convocazione ai Mondiali da parte di Didier Deschamps, Eduardo Camavinga ha conseguito un attestato in un corso di quattro giorni ad Harvard sul Business dell'Intrattenimento, dei Media e dello Sport. Riconoscimento prestigioso che gli permetterà ora di guardare con più serenità al suo futuro: il giocatore francese è ormai considerato un esubero al Real Madrid, al punto che tutti i pronostici sui giocatori in uscita lo vedono in prima fila. Secondo il quotidiano spagnolo AS, che cita le valutazioni di Transfermarkt, il valore di Camavinga si è praticamente dimezzato nell'arco di due anni, passando da 100 a 50 milioni di euro. Le sue prestazioni deludenti, culminate con la sua assurda espulsione nei quarti di finale contro il Bayern Monaco per una sciocca perdita di tempo. hanno alimentato ulteriormente le voci di una sua possibile partenza dal club quest'estate.

Per il PSG una fiamma mai sopita

Non sono ancora state rese pubbliche offerte per lui, ma circolano forti indiscrezioni che lo collegano a club inglesi, italiani o francesi. Si parla anche di Inter sulle sue tracce, così come il Paris Saint-Germain che monitora il ragazzo dai tempi del Rennes. In ogni caso, il Real Madrid spera di ricavare almeno 60 milioni di euro dalla cessione del centrocampista, anche se tutto dipenderà in ultima analisi dalla decisione di José Mourinho.