Presente alla serata di apertura del calciomercato estivo 2026, di scena questa sera al Grand Hotel Rimini, Carlalberto Ludi viene stuzzicato inevitabilmente dai cronisti presenti sull'operazione di mercato che ha permesso al Como di ingaggiare Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni di euro: "Per Nico Paz non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore - dice il diesse dei lariani -. Potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo e anche simbolico, molto simbolico per Como e per il progetto stesso. La volontà di un campione che vuole continuare il suo percorso non è banale. Siamo contenti, speriamo sia ufficiale nei prossimi giorni e da lì ripartiremo...".

A proposito dell'interessamento dell'Inter per l'argentino, Ludi preferisce non entrare nel merito: "Comprendo quando si scrivono, si leggono e si commentano notizie su campioni come lui. Nel quotidiano ci concentriamo su quello che possiamo controllare noi, non su quello che possono fare gli altri. La relazione con il Real, Nico e i suoi agenti potevamo controllarla ed eravamo forti di questo e dei rapporti degli ultimi due anni. Avevamo carte che ci siamo giocati nel momento opportuno sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il momento di farlo".

Il duello di mercato, mai iniziato per Nico Paz, potrebbe accendersi tra Inter e Como per Trevoh Chalobah, ma non secondo Ludi: "Abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno. Facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra una contrapposizione ma non lo è. Dall'Inter abbiamo solo da imparare: sono i campioni d'Italia, innanzitutto. Hanno un management straordinario, tra i più competenti sul palcoscenico europeo. Non c'è nessuna competizione. Se è un nostro obiettivo? Al momento non c'è nessuna contrattazione; io definisco un obiettivo come tale tale quando c'è una negoziazione".