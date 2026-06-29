Si è ben comportato nel successo che l'Argentina ha ottenuto contro la Giordania. Lautaro Martinez è in forma e, stando a quanto riferito dai colleghi argentini di TycSport, è in vantaggio nell'ormai collaudato ballottaggio con Julian Alvarez per iniziare dal 1' la sfida che l'Albiceleste giocherà contro Capo Verde. Match, lo ricordiamo, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali. Su Alvarez pendono anche alcune dichiarazioni sul suo futuro che, al momento, non lo lasciano tanto tranquillo nei suoi pensieri assorti verso una sempre più probabile cessione dell'Atletico Madrid.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 20:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione