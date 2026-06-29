Ora è ufficiale: Nico Paz resta al Como. Lo ha comunicato il Real Madrid tramite una nota pubblicata sul proprio sito, nella quale si specifica che è stato lo stesso asso argentino a chiedere la permanenza alla corte di Cesc Fabregas.

"Il Real Madrid C.F., Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo per la permanenza del giocatore nel club italiano anche per la stagione 2026-2027. L'accordo, raggiunto su richiesta del giocatore, include anche un'opzione unilaterale per il Real Madrid di riacquistare i diritti sportivi di Nico Paz per la stagione 2027-2028", si legge.

"Dopo molte settimane di riflessione, ho deciso che la migliore opzione per la mia carriera in questo momento è rimanere al Como per un altro anno, il club che mi ha dato l'opportunità di crescere e diventare il giocatore che sono oggi - ha spiegato Nico Paz sui suoi canali social -. Personalmente credo che questa sia la decisione migliore sia per me che per il Real Madrid, poiché è un anno molto importante in questa fase della mia carriera e un'opportunità unica per continuare a crescere come calciatore e prepararmi al meglio per il futuro".